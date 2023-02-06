رويترز: #السعودية ترفع سعر بيع #الخام_العربي_الخفيف إلى آسيا 20 سنتا

رفعت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس للمشترين من آسيا، وهي أول زيادة في ستة أشهر، وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط، خاصة من الصين.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، بأن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس آذار لآسيا ارتفع 20 سنتا للبرميل عن فبراير بما يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، بما يخالف التوقعات السابقة للسوق بخفضه 30 سنتا.

وتوقع محللون ومتعاملون انتعاش الطلب الصيني على النفط اعتبارا من مارس آذار تزامنا مع التعافي الاقتصادي وانتهاء ذروة انتشار كوفيد-19 في البلاد.

وجرى خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جدا 1.30 دولار إلى علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وبالنسبة للخامين العربي المتوسط والعربي الثقيل، ارتفع كلاهما 50 سنتا إلى علاوة 1.60 دولار لبرميل الخام المتوسط وخصم 1.75 دولار لبرميل الخام العربي الثقيل.