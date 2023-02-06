الصحة_العالمية تتوقع قفزة في أعداد قتلى الزلزال في #تركيا و #سوريا

تتوقع منظمة الصحة العالمية قفزة كبيرة في أعداد القتلى، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وتلته هزات أرضية أخرى وتوابع وحول بنايات عديدة إلى حطام.

وقال مسؤولون: إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين هو الأسوأ الذي تشهده البلاد على مدى هذا القرن إذ أودى بحياة أكثر من ألف شخص هناك ونحو 550 في سوريا.

وأعقب هذا الزلزال هزة أرضية كبيرة أخرى بلغت قوتها 7.7 درجة.