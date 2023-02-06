مبادرة لتقديم وجبات صحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن #السفر_الرمضانية

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، حلقة نقاش بعنوان: "السفر الرمضانية رؤية تطويرية"، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مقر الرئاسة بمكة المكرمة.

وناقشت الحلقة 4 محاور، تناولت تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، ومواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة، علاوة على إطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة .

وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها إصدار التصاريح إلكترونياً، وتخصيص باركود لكل تصريح، وإصدار ملصقات آمنة لمنع التزوير، إلى جانب إطلاق مبادرتين، الأولى الوجبات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والثانية الفحص الصحي لجميع الوجبات.

وتوفر الرئاسة وجبات إفطار الصائمين لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخيرية.