العالم يغيث #تركيا و #سوريا.. مساعدات دولية لتخفيف آثار #الزلزال المدمر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة بالفعل بعدما ضرب زلزال قوي وسط تركيا وشمال غرب سوريا.

وأضاف: "استجابتنا الأولية لمساعدة تركيا جارية والمنظمات الإنسانية المدعومة أمريكيا في سوريا تتعامل مع تداعيات الزلزال في أنحاء البلاد. عازمون على بذل كل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة."

من جهته، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة أودى بحياة أكثر من 900 وتسبب في إصابة الآلاف في البلدين.

وتتمتع روسيا بعلاقات قوية مع كل من سوريا وتركيا إذ يدعم بوتين الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية بسوريا ولديه علاقات قوية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سعى بلده للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر بوتين في رسالته إلى أردوغان اليوم الاثنين: "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي في بلدكم".

وأضاف: "نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن".

وذكرت روسيا أن لديها طائرتين من طراز إليوشن-76 على متنهما رجال إنقاذ مستعدون للسفر إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة جوتيريش أن فرق المنظمة الدولية تقيم الاحتياجات وتقدم المساعدة بعد الزلزال في تركيا وسوريا، فيما قال وزير الخارجية البريطاني: سنرسل دعما فوريا إلى تركيا يشمل فريقا من 76 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات وكلاب إنقاذ

وقالت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية اليوم الاثنين إن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال.

وقال متحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي: إن الصين تعبر عن تعازيها وقلقها بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهي على اتصال بكل من تركيا وسوريا.