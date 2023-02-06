الهلال_الأحمر ترد على #المسحل: سقوط اللاعب في الملعب بمباراة الاتفاق والعدالة ليس من فرقتنا #عاجل

ردت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، على ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن واقعة سقوط اللاعب في الملعب بمباراة الاتفاق والعدالة.

وقالت في بيان صحفي إنه إشارة إلى ماتم ذكره بوم أمس الأحد الموامق 5 فرابر 2023 م من قبل رئيس الدتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ/ ياسر المسحل في برنامج ( أكشن مع وليد ) من أن الفرق الطبية الموجودة بالملاعب يتبع لهيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك تعليقا على سقوط

للاعب أثناء تقديم الخدمات الإسعافبة له في مباراة الاتفاق والعدالة الني أقيمت ضمن مباريات دوري روشن

وأوضحت الهيئة أن الفريق الطبي الذي شارك في مباراة الاتفاق والعدالة ليس تابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي حيت أن الهيئة لم تتلق طلبات المشاركة في تغطية مباربات الدوري السعودي من خلال المنصة المعتمدة (ساهم ) خلال السنتين الماضية.

كما تود الهيئة أن توضح أن الفرق الطبية التابعة لها تقدم الخدمة الإسعافية الطارئة حسب الاجراءات المنظمة لذلك ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مبينة أن الهيئة تصع سلامة المريض والمصاب في المقام الأول فل أن يتم تقديم الخدمة الإسعافية.

وفي الختام نهيب الهيئة من الجيميع تحري الدفة في نفل المعلومات والتخطبط السليم لتقديم الخدمات الإسعافية