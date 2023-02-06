دعوة أممية لتوفير 371 مليون دولار لإغاثة #سوريا من الزلزال المدمر

دعت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى توفير 371,1 دولار أمريكي للاستجابة في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.وأوضح مكتب الأمم المتحدة -في بيان له اليوم- أن شركاءَه يراقبون الوضع على الأرض، رغم صعوبة تقييم أضرار البنية التحتية في الوقت الحالي، وسط قيود تدفق المعلومات بسبب الاضطرابات في الاتصالات ونقص الطاقة وإغلاق الطرق.

وأشار البيان إلى أن الاستجابةَ الإنسانيةَ مثقلةٌ إلى حدٍّ كبير بفجوة تمويلية نسبتها 48 % منذ الربع الأخير من عام 2022م.