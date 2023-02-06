وزارة #البيئة: منع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية إلى المملكة

شدَّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف إجراءات الاختبارات والفحوصات على المواشي والإرساليات الحيوانية في المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة ، ومنع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية إلى المملكة.

وأكدَ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور،أهميةَ المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ الحديثة ودوره في منع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية وتطبيق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وقام المنصور - اليوم- بجولة تفقدية على المحجر اطمأن خلالها على منظومة العمل والتدابير المتخذة لمنع دخول المواشي المصابة بالأمراض الوبائية من خلال إجراء جميع الاختبارات اللازمة تجاه الأوبئة والأمراض.

وفي ختام الجولة، أشاد مدير عام فرع الوزارة بجهود منسوبي المحجر ودقة الإجراءات المطبَّقة لمنع دخول المواشي المصابة، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.