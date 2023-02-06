مدرب #الهلال: لا نخشى #فلامنغو في #كأس_العالم_للأندية

تحدث المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، بشأن ملاقاة فلامنجو البرازيلي، مساء غد الثلاثاء، في مباراة تجمع بينهما ضمن دور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2022

وأشار دياز، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، إلى أن يتوقع مباراة ممتعة بين الهلال وفلامنجو.

وأضاف مدرب الهلال: "لدينا معلومات كاملة عن فلامنجو.. نحن في غاية التركيز، لدينا الكثير من الإيمان بأننا قادرون على اللعب بشكل قوي".

وشدد المدرب الأرجنتيني رامون دياز على أن فلامنجو البرازيلي يمتاز باللعب هجوميًا، لذا فإن مباراته ضد الهلال، تقبل كل الاحتمالات.

واستكمل دياز: "لا بد أن يكون لدينا ثقة الفوز في المباريات الدولية الكبرى، هذا أمر مهم.. وإذا كان فلامنجو بطل الليبرتادوريس، فالهلال بطل قارة آسيا، لذا المباراة ستكون ممتعة".

وأردف مدرب الهلال: "خضنا 4 أشواط ضد الوداد عكس فلامنجو الذي لم يلعب أي مباراة منذ أسبوع.. هذا أمر يجب وضعه بالحسبان".

رامون دياز يؤمن بأن الهلال لديه فرصة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، موضحًا أنه هذا الأمر يمثل أكبر حافز بالنسبة إلى النادي السعودي في الظهور الثالث له موندياليًا.

وأتم: "طموحنا عالٍ.. فلامنجو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدمًا، ويجب علينا استغلالها".