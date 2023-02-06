مدرب #فلامنغو: #الهلال فريق خطير وأعلم الكثير عنه

اعترف فيتور بيريرا، مدرب فلامنجو، بأن فريقه ليس في أفضل حال وذلك قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وقال فيتور بيريرا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "أنا أعرف الكثير عن الكرة السعودية كوني دربت هناك في فترة ماضية، الهلال لديه القدرة العالية على خوض المنافسات الكبرى".

وأضاف: "علينا أن نهيئ أنفسنا للعب بالأسلوب المناسب لمجريات المباراة، قد ندافع أحياناً، وسنهاجم في أوقات أخرى".

وأكمل مدرب فلامنجو: "لسنا بأفضل حال لياقياً، كوننا في بداية الموسم في البرازيل، لكن الأهم بالنسبة لنا تواجد الرغبة بالعودة باللقب للبرازيل".

وأوضح: "نعمل بلا كلل ولا ملل، حللنا منافسنا جيداً، ومستعدون للمباراة، ونحن متحمسون جداً للمباراة، ونسعى للفوز ونفرح جماهيرنا".

وأتم: "لا يعنيني رأي بعض الصحافة البرازيلية عن الهلال، ربما لا يعرفونه جيداً، أما أنا أعرف أنه فريق قوي".

ومن جهته قال ديفيد لويز مدافع فلامنجو: "فرق أمريكا اللاتينية تهتم كثيراً بهذه البطولة، فهي فرصة للعب أمام أبرز اللاعبين من مختلف القارات".

وواصل: "الشعب المغربي رائع، فهم شغوفون بحب كرة القدم، لذلك متأكد أن هنا مشجعين كثر لنا سيساندونا غداً في الملعب".

وتابع: "الهلال فريق قوي ويستحق التواجد في كأس العالم للأندية، لذلك علينا أن نصنع الفارق إذا أردنا التواجد في النهائي، يجب أن نلعب غداً بروح الفريق الواحدة، حتى نتمكن من الفوز على الهلال".

واستكمل: "نتطلع للمضي قدماً، وأنا سعيد للمشاركة في هذه البطولة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز غداً".