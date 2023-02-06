معاملة الأمراء للاعب #داني_ألفيس في السجن

كشف أحد زوار السجن الذي يضم النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، والمتهم بقضية اغتصاب واعتداء جنسي على فتاة، عن المعاملة الخاصة التي يتلقاها الدولي البرازيلي في السجن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، لا يعيش في نفس الظروف مثل زملائه السجناء، حيث يعيش ألفيس حياة منفصلة عن بقية السجناء، وعندما ينضم إلى المناطق المشتركة، يرافقه أربعة ضباط.

ويُمنح ألفيس أيضًا 100 يورو يوميًا لإنفاقها في متجر السجن، بخلاف دفع ثمن مشروبات الطاقة والزبادي والشامبو ومزيل العرق والتونة.

وأكد الشاهد أنه لا يعرف إن كان ألفيس على اتصال ببقية السجناء لكنه يتلقى معاملة خاصة ويبقى منفردا لأنه لاعب مشهور ولسلامته، وقد يكون في زنزانة لوحده وهو ما ينفي أنه يتواجد برفقة سجين برازيلي اسمه كوتينيو.

وقد تسبب المعاملة التفضيلية لألفيس انزعاجا لدى بقية السجناء، لكن بحسب الصحيفة فهذه الإجراءات عادية لضمان سلامة الفيس؛ لأنه لاعب مشهور وقضيته قضية رأي عام.