اليوم.. “#الدفاع_المدني” تُنفذ فرضية اندلاع #حريق في أحد مباني جامعة #جازان

تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، فرضية حريق في أحد مباني جامعة جازان.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، إن تنفيذ الفرضية يأتي بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات المشاركة في حالات الطوارئ.

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.