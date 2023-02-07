مُلائمة لزراعة كافة المحاصيل.. محلل #طقس: اليوم بداية “#بذرة_الست”

قال الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام بذرة الست.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن "بذرة الست" يستمر حتى 12 من شهر فبراير الجاري، وهي الأيام الثلاثة الأخيرة من الشبط والأولى من العقارب.

وأشار إلى أن هذه الفترة تكون صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، قلما تفشل فيها البذور بسبب أن الظروف الجوية ملائمة لذلك.

على جانب آخر، توقع "الحصيني" اليوم هطول أمطار خفيفة على أقصى الحدود الشمالية من المملكة ونشاطًا للرياح مثيرة للأتربة مع انخفاض تدريجي في الحرارة على الشمالية فالغربية فالوسطى والشرقية إلا أن يصرفها الله.