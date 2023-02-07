مكافحة_المخدرات تعلن القبول النهائي لـ #الوظائف_العسكرية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج (القبول النهائي) للوظائف العسكرية (رجال).

الوظائف العسكرية

وأوضحت مكافحة المخدرات، أن الوظائف العسكرية تشمل رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

طريقة الاستعلام

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، “يرجى معاودة الاستعلام مرة أخرى عند اكتمال الخبر”، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.