“#البنك_المركزي” يُطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

أطلق البنك المركزي السعودي برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP) بنسخته الثالثة، الذي يأتي استمراراً للجهود المقدمة من البنك المركزي للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة، من خلال بناء وإعداد كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج في هذه النسخة إعداد وتأهيل وتدريب 38 متدربًا ومتدربةً من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك من خلال التركيز على تنمية مجموعة من المهارات والمعارف الفنية المختصة؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.

وأُطلق البرنامج بمشاركة عدة إدارات من مختلف وكالات البنك المركزي وهي: الإدارة العامة للرقابة على البنوك، وإدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات، وإدارة مكافحة الاحتيال، وإدارة تطوير القطاع المالي، وإدارة السياسة النقدية، وإدارة الاستقرار المالي، وبرنامج البيانات والتحليل المتقدم، وبرنامج المصرفية المفتوحة، ومركز الابتكار.