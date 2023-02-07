” #الجوازات” تقدم 7 نصائح للمواطنين قبل السفر إلى الخارج

وجهت الجوازات السعودية مجموعة من النصائح للمواطنين المسافرين إلى الخارج تتعلق بجواز السفر والذي يمكن حامله من التوجه إلى الدول المسموح بالسفر إليها.

وفي انفوجرافيك نشرته الجوازات عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاءت النصائح كالتالي:

- التأكد من أن بيانات جواز السفر مقروءة وصورتك واضحة.

- مراجعة إصدار تصاريح السفر اللازمة.

- تأكد من مدة صلاحية جواز السفر "أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى".

- تأكد من اشتراطات الدولة وجهة السفر من حيث طلب تأشيرة دخول.

- التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة وجهة السفر.

- أن يكون جواز السفر خاليا من التلف.

- عند وصولك إلى وجهتك احرص على تسجيل جواز السفر لدى ممثليات المملكة في الخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وشددت الجوازات على أنه يمنع رهن الجواز، وفي حال فقدان جواز السفر، يجب المبادرة بإبلاغ أقرب سفارة أو ممثليه للمملكة.