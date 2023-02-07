تصريح صادم من العالِم الهولندي الذي تنبأ بوقوع #زلزل_تركيا #الزلزال #زلزال #الهزه_الارضيه

أثار الباحث الهولندي المختص في الزلازل، فرانك هوغيربيتس، حالة كبيرة من الجدل منذ وقوع الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وسوريا، فجر أمس الإثنين، بعد تداول مغردين ما كتبه عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وتنبأ خلاله بالزلزال قبل وقوعه بساعات.
وكتب العالم الهولندي يوم 3 فبراير الجاري: "عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".
وفي أول تعليق له على حالة الجدل الكبيرة التي أثارها تنبؤه هذا، قال "هوغيربيتس": "لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام".
وأضاف في مجموعة تغريدات عبر حسابه: "كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و526. هذه الزلازل تسبقها دائماً هندسة كوكبية حرجة، كما حدث في 4-5 فبراير".
وأشار إلى وجود مقاومة كبيرة داخل المجتمع العلمي فيما يتعلق بتأثير الكواكب والقمر على موضوع الزلازل، إلا أنه نبه إلى عدم وجود بحث موسع "يدحض" ذلك.