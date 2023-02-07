تصريح صادم من العالِم الهولندي الذي تنبأ بوقوع #زلزل_تركيا #الزلزال #زلزال #الهزه_الارضيه

أثار الباحث الهولندي المختص في الزلازل، فرانك هوغيربيتس، حالة كبيرة من الجدل منذ وقوع الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وسوريا، فجر أمس الإثنين، بعد تداول مغردين ما كتبه عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وتنبأ خلاله بالزلزال قبل وقوعه بساعات.

وكتب العالم الهولندي يوم 3 فبراير الجاري: "عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".