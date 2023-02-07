وظائف_شاغرة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (لا تشترط الخبرة)، لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول تميز مؤسسي.
المهام الوظيفية:
1- إعداد والتحديث الدوري الأدلة التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وفق المنهجية والقوالب المعتمدة بإدارة التميز المؤسسي.
2- قياس كفاءة المنهجية المتبعة للأدلة التنظيمية والمساهمة في التحسين والتطوير عليها.
3- التنسيق مع سفراء التميز لدى الوحدات الإدارية وأي جهات أخرى.
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- معرفة بالأسس والمفاهيم المتعلقة بمجال التطوير المؤسسي.
5- مفاهيم التميز المؤسسي.
6- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
7- القدرة التواصل وحل المشكلات.
8- نظم إدارة الجودة QMS.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م.
طريقة التقديم:
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