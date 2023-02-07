مقتل 50 لاجئاً فلسطينياً في #تركيا و #سوريا جراء الزلزال

أعلن السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، مصرع 19 لاجئًا من أبناء الشعب الفلسطيني في شمال سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الإثنين، ما يرفع حصيلة القتلى من اللاجئين الفلسطينيين في البلدين إلى 50.

وأفاد "مصطفى" في اتصال مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته وابنته واثنين من أحفاده، في سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة، في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه، في المنطقة نفسها.

وجرى انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس، أمس.

وتقع 3 مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وفي تركيا، ارتفعت حصيلة الضحايا من الفلسطينيين إلى 9، بعد وفاة مواطن وولديه، فجر اليوم، بعد وفاة 6 يوم أمس.