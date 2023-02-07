” #التأمينات_الاجتماعية” تطلق الإنسان الرقمي ” #أمين”

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحدث منتجاتها الرقمية الإنسان الرقمي "أمين" والذي يمثل مفهوماً جديداً ونقلة نوعية في خدمة العملاء، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "ليب".

وجاء الإطلاق برعاية محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس وبحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المؤسسة عبدالعزيز بن صالح الفريح ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

ويعد تدشين الإنسان الرقمي "أمين" تأكيداً للتوجه الإستراتيجي الذي تتبناه المؤسسة بأن تكون مؤسسة رقمية تقدم خدمات مؤتمتة وفق نموذج تشغيلي رقمي مميز يسهم في تعزيز منظومة الحماية التأمينية في المملكة ويحقق رضا العملاء. كما يمثل "أمين" توظيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمة المميزة لعملاء التأمينات الاجتماعية من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس عن سعادته بإطلاق الإنسان الرقمي "أمين"، مبينًا أن ذلك يعد امتداداً لهدف المؤسسة بالاستثمار في التقنيات الحديثة التي تخدم العميل وتوفر له تجربة مستخدم سهلة وميسرة تعزز من رضاه.

وأضاف أن "أمين" يمثل أحدث منتجات المؤسسة الرقمية والتي ستأخذ مفهوم خدمة عميل المؤسسة إلى بعد آخر أكثر تطوراً وقدرة على تلبية احتياجاتهم وإنجاز تعاملاتهم بكل كفاءة وفعالية، مؤكدًا أن "أمين" الإنسان الرقمي المتطور سيتفاعل مع العملاء بالصوت والصورة ويستقبل طلباتهم ويجيب عن استفساراتهم في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وأضاف أن ما يميز "أمين" أنه يستطيع خدمة آلاف العملاء في وقت واحد وبذاكرة تحتوي قواعد بيانات ضخمة للإجابة عن كافة الاستفسارات والطلبات، كما أنه يعمل على مدار الساعة دون توقف مما يسهم في زيادة الإنتاجية واختصار دورة العمل لكل المعاملات.

وعن سبب اختيار المؤسسة لمؤتمر "ليب" الدولي لإطلاق "أمين"، أوضح محافظ التأمينات الاجتماعية أن ذلك جاء نظراً لما يتمتع به هذا المؤتمر الضخم من مكانة عالمية لدى المختصين والمهتمين دولياً والتي جعلت المملكة محط أنظار العالم في كل ما يتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على استغلال هذه المناسبة العالمية لإطلاق "أمين" عبر المشاركة بجناح يستعرض آخر منتجات وخدمات المؤسسة المتطورة كما نسعى لإبراز المبادرات الإستراتيجية التي نستهدفها للتعريف بالمؤسسة كمؤسسة رقمية رائدة في المنطقة تهدف لتحقيق الحماية التأمينية للعملاء عبر منتجات وخدمات تسهم في تعزيز جودة الحياة وزيادة رضا العملاء.

واختتم النحاس حديثه بالتأكيد على أن الإنسان الرقمي "أمين" لن يكون إلا بداية لبناء منتجات وخدمات قادمة تطوع آخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في سبيل تقديم القيمة المضافة لعملاء المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.