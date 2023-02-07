روسيا تحذر: تدخل #الناتو في #أوكرانيا يهدد بتصعيد “لا يمكن التنبؤ به”

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء: إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعليا إلى الصراع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزير شويجو قوله: إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان".

وتابع: "حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا، في الواقع، مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد".