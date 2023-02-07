أردوغان: ارتفاع قتلى #الزلزال لـ3549 قتيلاً.. وإعلان الطوارئ في المناطق المنكوبة 3 شهور

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب بلاده إلى إلى 3549 قتيلاً، بالتزامن مع مع وصول عدد الجرحى إلى 22 ألف و168 جريحاً، واصفاً الزلزال بأنه "من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ".

وقال "أردوغان" في كلمة نقلها التيلفزيون التركي: "الدمار في المنطقة يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ".

وأضاف: "تم إنشاء 54 ألف موقع للإيواء في مناطق الزلزال، مع تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ، بمشاركة مختلف القوى الأمنية والعسكرية".

وأعلن الرئيس التركي 10 مدن متضررة من الزلزال باعتبارها "مناطق كوارث"، مع تنكيس الأعلام حتى 12 فبراير الجاري حداداً على الضحايا، وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر في المناطق المتضررة.

وكشف أن 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلزال.