بعد طرح سندات خضراء.. #صندوق_الاستثمارات_العامة يتلقى طلبات بـ 12 مليار دولار #عاجل

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تلقى طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار على شرائح لأجل 7 و12 و30 عاما.

ولا تتضمن الطلبات إقبال المديرين المشتركين للطرح المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم.

وجرى تحديد سعر استرشادي مبدئي يزيد نحو 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية عند 3.5 بالمئة لأجل سبع سنوات، و175 فوق عائد الخزانة عند 4.125 بالمئة لأجل 12 عاما، و215 نقطة أساس فوق عائد الخزانة عند ثلاثة بالمئة لأجل 30 عاما.

وجمع الصندوق، الذي يدير أصولا تفوق قيمتها 600 مليار دولار، ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر في أول بيع للسندات بالنسبة له وكانت أيضا سندات خضراء، وتضمن البيع شرائح خمس سنوات وعشر سنوات ومئة سنة.

ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 ، في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر.