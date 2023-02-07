بالأرقام.. كل ما قدمه #الهلال فى #كأس_العالم_للأندية قبل مواجهة فلامنغو

يحلم فريق الهلال، بالتأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية للمرة الاولى فى تاريخه وتخطى نظيره فلامنجو البرازيلي عندما يواجه في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في البطولة التي تستضيفها المغرب.

ولعب الهلال 7 مباريات في مونديال الأندية حتى الآن، حقق الهلال انتصارين وتعادلين، بينما تلقى 3 هزائم، ويتطلع الفريق الأزرق للوقوف على منصة التتويج للمرة الأولى بتلك النسخة، بعدما اكتفى بحصد المركز الرابع في نسختي 2019 و2021.

وسجل الهلال 11 هدف في مسيرته بمونديال الأندية، ليتقدم للمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية الآسيوية تسجيلاً في البطولة، بفارق هدفين خلف كاشيما أنتلرز الياباني (المتصدر) الذي أحرز 13 هدفاً في نسختين، في حين سكنت شباك الفريق السعودي 12 هدفاً في المسابقة حتى الآن.

وبات الهلال الذي يشارك في المونديال الحالي ممثلاً للقارة الآسيوية بعد تتويجه بآخر نسخة لدوري أبطال آسيا عام 2021، أول فريق من القارة الصفراء يتمكن من هز الشباك في 3 نسخ مختلفة بالمسابقة.