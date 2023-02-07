تنبيه جديد من السفارة السعودية في #تركيا للمواطنين في مناطق #الزلزال

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة تنبيهاً جديداً ل لمواطنين الموجودين في الأماكن المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الإثنين.

ودعت السفارة المواطنين الموجودين في هذه الأماكن المنكوبة إلى متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، والتواصل بشكل مستمر على الأرقام المخصصة.

ونبهت إلى أنه "في حال تعرضك لإصابة، حاول لفت الانتباه إلى مكان وجودك لوصول فرق الإنقاذ إليك بشكل أسرع".

وخصصت السفارة للموطنين السعوديين الموجودين في المناطق التركية المنكوبة الرقم "00905495646655"، مشيرة إلى استقبال الاتصالات والاستغاثات من خلاله على مدار الساعة.