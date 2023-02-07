الهلال بالقوة الضاربة أمام فلامنغو في #كأس_العالم_للأندية

أعلن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة فلامنجو البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المستضيف الوداد المغربي بركلات الترجيح، عقب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما يشارك فلامنجو من هذا الدور مباشرة.

وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.