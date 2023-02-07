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الصحة العالمية تشكر #السعودية لاستجابتها السريعة في كارثة زلزال #سوريا و #تركيا

7 فبراير 2023 · < 1 minute

أعربت منظمة الصحة العالمية عن عميق الشكر للمملكة العربية السعودية لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أمس.
وفي جلسة خاصة عقدتها الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة في جنيف حول الاستجابة لهذه الكارثة، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايك ريان عن عميق الشكر والتقدير إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، وتقديم المملكة للمساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية.