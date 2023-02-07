هل تشعر الحيوانات باقتراب وقوع الزلزال؟.. مختص يكشف مفاجأة

أكد البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، أن بعض الحيوانات تشعر باقتراب وقوع الزلزال.

وقال بن لعبون في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إنه رأي ذلك بنفسه عندما حدث زلزال تحركت الحيوانات وخرجت من جحورها، مشيرا إلى أنه إحساس من الحيوانات لأن الله وهبها ما لم يهبه للإنسان.

وأوضح أن أعنف هزة أرضية ضربت المملكة كانت في نوفمبر 1995م، مشيرا إلى أن السعودية بعيدة عن التأثر بالزلازل البنائية؛ لكن هناك زلازل أخرى قد تحدث بفعل تدخل الإنسان مثل التفجيرات النووية، وبناء السدود.

وأضاف بن لعبون: "السعودية بعيدة عن مناطق الزلازل العظيمة؛ لكننا على تماس مع المنطقة الزلزالية القلقة التي تمتد من خليج العقبة شمالا إلى جنوب شرق تركيا".

وتابع البروفيسور بن لعبون: "لدينا مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية يسكنها الناس ويجب أن يتم إخراجهم منها"، مشيرا إلى أنه يجب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل كما في بعض الدول.

وأوضح أنه لا توجد طريقة علمية لمنع حدوث الزلازل، قائلا: "الزلازل والبراكين نواميس طبيعية لا تحدث إلا بأمر من الله.. وفوائدها للبشرية أكثر من أضرارها".