الهلال العالمي.. بثلاثية مع الرأفة إلى نهائي #كأس_العالم_للأندية

تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور نصف النهائي.

وتقدم سالم الدوسري للهلال بعد مرور 4 دقائق، وتعادل بيدرو لفلامنغو في الدقيقة 20.

وعاد الدوسري وتقدم من جديد للهلال في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، وأضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 70، وقلص بيدرو النتيجة لفلامنغو في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني.

وأكمل فلامنغو اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جيرسون في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

ويلاقي الهلال الفائز من ريال مدريد والأهلي المصري في اللقاء الذي سيقام غدًا الأربعاء.