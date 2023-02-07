كاريلو: شاركت فى تأهل #الهلال التاريخي لنهائي #كأس_العالم_للأندية مصابا

أكد أندريه كاريلو، لاعب فريق الهلال، خوضه مباراة فلامنجو البرازيلي مصاباً، وأنه تحامل من أجل المشاركة في تأهل الفريق الى نهائي كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

وعانى كاريلو من إصابة لم يكمل على إثرها مباراة الوداد المغربي في الدور الثاني من البطولة، ما أثار الشكوك حول مشاركته في نصف نهائي البطولة، قبل أن يساهم مع زملائه في الفوز على فلامنجو البرازيلي 3-2، وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية.

وأكد كاريلو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لم تتأكد مشاركتي الصباح، وبذلت المستحيل من أجل خوض المواجهة".

وأضاف كاريلو: "تحاملت على الإصابة وأصريت على المشاركة، حيث طلبت من الجهاز الطبي أخذ إبرة لتلافي الألم والمشاركة في اللقاء المهم".

وشدد كاريلو على سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي المونديال، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تسعد الهلاليين.