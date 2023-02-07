حارس #الهلال: أحب #الأهلي وأتمنى تأهله لنهائى #كأس_العالم_الأندية

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، أنه يحب فريق النادي الأهلي ويتمنى له التأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية مثلما فعل فريقه، وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر اليوم الأربعاء ضد ريال مدريد في نصف النهائي.

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

وقال المعيوف عقب اللقاء: "أحب الأهلي المصري وأتمنى تأهلهم نهائي كأس العالم للأندية"، وأضاف: "في مشاركتنا الثالثة استطعنا الوصول إلى النهائى، وقادرون إلى الوصول لكل هدف نطمح له".