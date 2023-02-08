ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يقترب من 84 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت دون تغيير عند 83.88 دولار للبرميل في الساعة ، بعد أن سجلت مكاسب بلغت 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة، إلى 77.25 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".

وانخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.