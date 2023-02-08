هل “#الحجامة” تعالج #حرارة_القدم؟.. استشاري يوضح

أوضح استشاري الباطنية والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي، مدى إمكانية علاج حرارة القدم من خلال الحجامة .

وأبان في تغريدة على "تويتر"، أن حرارة القدم تحدث بسبب أمراض كثيرة، ولابد من علاج السبب لتتحسن الأعراض، ولا توجد أبحاث علمية تؤكد فعالية الحجامة في علاج حرارة القدم.

وفي تغريدة سابقة ، أشار "الذيابي" إلى أن حرارة القدم قد تحدث نتيجة لالتهاب الجلد أو تلف الأعصاب، أو لأسباب متعددة، منها: