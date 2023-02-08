صفر” مئوية.. #طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر مئوية، فيما سجلت القريات 2 درجة مئوية ، وسجلت عرعر وتبوك 3 درجات مئوية، وسكاكا عند 4 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في رفحاء وحائل عند 5 درجات مئوية، فيما سجلت بريدة 6 درجات مئوية ، وحفر الباطن 7 درجات مئوية ، وسجلت مدن الدهناء والمجمعة والتنهات والصمان 8 درجات مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر). كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: