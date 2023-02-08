مسؤول: #أرامكو للتجارة تبيع 6 ملايين برميل يوميا من #النفط الخام ومنتجاته

كشف إبراهيم البوعينين النائب الأعلى للرئيس للمبيعات والتجارة وتخطيط التوريد في أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، أن شركة أرامكو للتجارة تبيع حاليا ستة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات.

وقال البوعينين في تصريحات لرويترز، خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي في بنجالورو، إن الشركة تعمل بشكل جيد للغاية وتتوسع، وإنها افتتحت في الآونة الأخيرة شركة أرامكو للتجارة أمريكا.

وكانت شركة "أرامكو السعودية" أعلنت في يناير الماضي، عن استحواذ شركتها التابعة "أرامكو للتجارة" على 100% من حصص شركة "موتيفا للتجارة"، وإطلاق شركة "أرامكو للتجارة الأمريكية" كشركة تابعة بالكامل لـ"أرامكو للتجارة".

وبحسب اتفاقية الشراء، "أرامكو للتجارة الأمريكية" ستكون المورد والمشتري الوحيد لـ"موتيفا إنتربرايزز"، والتي تعد أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكريرية 630 ألف برميل يومياً، وتنتج أنواعاً من الوقود الاستهلاكي والتجاري والزيوت الأساسية.

وسجلت صادرات السعودية من النفط الخام تراجع بنسبة 6% في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 7.28 مليون برميل يومياً، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، فيما سجل الإنتاج الكلي للمملكة خلال شهر نوفمبر انخفاضاً بنسبة 4%، ليصل إلى 10.47 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وهو الأدنى في 7 أشهر.

ومقارنة بشهر نوفمبر 2021، فقد ارتفعت صادرات النفط السعودي بنسبة 5%، حيث بلغت آنذاك نحو 6.95 مليون برميل يومياً.