غدا.. “#حساب_ المواطن” يبدأ في إيداع دفعة شهر #فبراير بحسابات المستحقين للدعم  

يبدأ برنامج "حساب المواطن" غدا الخميس في إيداع دفعة شهر فبرابر الدفعة 63 ، بحسابات المستفيدين المستوفين للشروط.

ويصرف "البرنامج" الدفعات بشكل منتظم يوم 10 من كل شهر ميلادي وفى حال توافق ، مع يوم إجازة أسبوعية ، أو رسمية يتم صرفه في يوم قبله أو بعده.

وردًا على سؤال لأحد المستفيدين، أكد "حساب المواطن" ، أن "حالة الدفعة “تحت الاجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ ” 9 فبراير”.

وكان "حساب المواطن" أعلن في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.