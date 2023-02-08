الموارد_البشرية تصدر توجيه هام لبدء #الاستقدام من #إثيوبيا #عاجل

قال أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري:د، إن نسبة المسلمين المرتفعة والتكاليف المنخفضة والتقارب في العادات والتقاليد من أهم العوامل التي تميز الاستقدام من إثيوبيا.

وحثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة على التواصل مع مكاتب ووكالات التوظيف في إثيوبيا لتنشيط حساباتهم لدى السفارة السعودية هناك.

وشددت الوزارة، في تعميم أصدرته مؤخرا، على ضرورة التواصل مع المكاتب الإثيوبية من أجل تعجيل إطلاق مسار الاستقدام من إثيوبيا، بحسب الإخبارية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتزم فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا خلال الأسابيع القادمة، وحددت تكاليف الاستقدام بـ 7500 ريال على أن يتراوح الراتب الشهري من 950 إلى ألف ريال.