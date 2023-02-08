الجدعان : #المملكة حققت نتائج اقتصادية إيجابية في مستهدفات #رؤية_2030.. البنية التحتية الرقمية تكافح #التستر_التجاري

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة حققت نتائج اقتصادية إيجابية ملموسة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقال محمد الجدعان : «حققنا نتائج اقتصادية إيجابية أبرزها تنويع الموارد وتحسين النشاط».

وأضاف: «تشهد المملكة تقدما ملموسا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، انعقاد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية العالمية».

وأكد وزير المالية، أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في السعودية ساهمت في مكافحة التستر التجاري.

وأوضح الجدعان أن "اقتصاد الظل" ما زال موجودا والتقدم التقني في المملكة ساهم في الحد من ممارساته.

وأشار الجدعان، إلى أن المملكة حققت طفرة في المدفوعات الرقمية ، حيث قفزة المدفوعات الرقمية 1700% خلال 6 سنوات، وبلغ عدد أجهزة الدفع قفز إلى 1.2 مليون جهاز، كما قفزت المدفوعات الإلكترونية إلى 62%.

وجاء ذلك خلال حديثه اليوم في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك المقام في العاصمة الرياض.