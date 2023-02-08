وزير #الاقتصاد: معالجة التحديات تقلل من ” #اقتصاد_الظل” في #المملكة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن محاربة اقتصاد الظل يعزز من جاذبية الاقتصادات ونسبة وجوده في السعودية يقترب من الاقتصادات المتقدمة إن لم يكن أقل منها.

وأوضح فيصل الإبراهيم، أن نسبة اقتصاد الظل في المملكة مماثلة للنسبة الموجودة في الدول المتقدمة بحدود 15%، وهو في تناقص مستمر.

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل دعمت انخفاض اقتصاد الظل في المملكة ومنها تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين، مؤكدا أن معالجة اقتصاد الظل يحقق عدة فوائد منها زيادة الناتج المحلي وتوفير قدرة مالية أكبر وتعزيز التنافسية وجاذبية الاستثمار.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط ، إن حجم اقتصاد الظل في المملكة خلال الفترة الماضية شهد انخفاضا بفضل الحلول والمبادرات التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، والفاتورة الإلكترونية، وبعض التشريعات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.