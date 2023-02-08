ارتفاع #أسعار_الذهب و تراجع #الدولار إثر تخفيف #الفدرالي_الأميركي موقفه من #الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 8 فبراير شباط، مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، اعتُبرت أقل تشديداً للسياسة النقدية.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

ووارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1880.97 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1880.10 دولار.

أسعار الفائدة

وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وقال باول أمس الثلاثاء إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة 2% ستستغرق "بعض الوقت" في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء إثر تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر لدى إدلاء باول بتلك التصريحات إذ بدا أن أغلب المتعاملين في السوق يتفقون على أن ذلك لم يحمل مفاجأة بتشديد نقدي أكثر حدة.

سعر الدولار

وتواصلت الضغوط على الدولار اليوم الأربعاء ونزل في أحدث تداولات بنسبة 0.2% مما زاد من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.43 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.2% إلى 985.10 دولار وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1667.36 دولار.