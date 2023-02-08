رسمياً.. إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري #الزلزال في #سوريا و #تركيا #عاجل

أعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال "الربيعة" في مؤتمر صحفي لإعلان إطلاق الحملة بشكل رسمي: "سنركز على الإغاثة الصحية والغذائية في سوريا وتركيا"، مشيراً إلى المشاركة مع جهات سعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال في البلدين.

وأضاف: "فرقنا ستكون على الأرض في سوريا وتركيا، لإغاثة متضرري الزلزال، كما أننا سندشن جسراً جوياً للإغاثة في البلدين".

وكشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه "قبل إطلاق الحملة تجاوزت التبرعات أكثر من 13 مليون ريال سعودي".

وشدد على أن حملة التبرعات هذه تجسد وفاء الشعب السعودي واستجابته لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.