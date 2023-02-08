“الأكبر في التاريخ”.. الكشف عن موعد تشغيل #مترو_الرياض

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر،عن موعد بدء تشغيل حافلات النقل العام والمترو في الرياض.

وقال "الجاسر" في كلمته خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، إنه سيبدأ تشغيل حافلات مشروع النقل العام في الرياض خلال الشهر المقبل.

وأضاف: "سيتم تشغيل مترو الرياض خلال الأشهر القادمة"، مشيراً إلى أن المشروع جاري تنفيذه في الوقت الحالي، وهو في مراحل متقدمة.

ووصف وزير النقل والخدمات اللوجستية "مترو الرياض" بأنه "من أعظم مشاريع المترو في العالم"، وقد يكون "أكبر مشروع مترو في التاريخ تم تنفيذه كمرحلة واحدة".