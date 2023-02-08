وزارة #الصناعة توفر 68 #وظيفة_شاغره.. هذه تفاصيها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توفير 68 وظيفة شاعرة لـ (للرجال، النساء)، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال "منصة جدارات" المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على الرابط التالي: (https://jadarat.sa).

وجاءت الوظائف موزعة على النحو التالي:

المرتبة عدد الوظائف 6 23 7 21 8 24 المجموع 68

ثانياً: آلية التقدم

الدخول على "منصة جدارات" المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، والتأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة من الإعلان والشروط والضوابط العامة

خريجو وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن). خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن). خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن). الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم التربوية. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً. ستتم عملية مطابقة شهادات وبيانات المرشحين والمرشحات عند إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابعاً: إيضاحات عــامــة

هيأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في موقعها عند التعامل مع جدارات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، تعليمات وإرشادات من خلال الأسئلة الأكثر شيوعاً، وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء، التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. تقع مسؤولية البيانات، التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ـة) على منصة جدارات، على (المتقدم/ـة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. ستعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني؛ لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنهاأدناه