أردوغان يعلن ارتفاع ضحايا #زلزال_تركيا إلى 8574 قتيلاً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الأول الإثنين إلى 8574 قتيلاً.

وقال "أردوغان" في كلمة على هامش تفقده موقع مركز الزلزال في ولاية قهرمان مرعش، اليوم، إنه سيتم الانتهاء من إعادة إعمار كل المناطق المتضررة خلال عام واحد.

وأضاف الرئيس التركي: "قررنا فتح الفنادق أمام المتضررين في مرسين وأنطاليا، ولن نسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع وسنتصرف سريعاً".

وواصل: "لدينا مشاكل في الطرق والمطارات، لكن سنحلها سريعاً.. واجهنا مشاكل في الاستجابة للزلزال في اليوم الأول، لكن العمليات عادت إلى طبيعتها".