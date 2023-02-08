الربيعة يكشف آلية إيصال المساعدات السعودية للمناطق غير الخاضعة للنظام السوري (فيديو) #عاجل

كشف الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن الآليات المتبعة لإيصال المساعدات السعودية إلى المناطق التي لا يسيطر عليها النظام السوري.

وقال "الربيعة" في تصريحات على هامش إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، اليوم، إنه تم التواصل مع جهات إغاثية للتأكد من وصول المساعدات للأشقاء في سوريا، وضمان وصولها إلى المستهدفين، سواء مساعدات إيوائية أو غذائية أو طبية.

وأشار إلى أن انطلاق الجسر الجوي إلى سوريا وتركيا سيتم خلال الساعات المقبلة، وسيكون أول جسر جوي إلى تركيا، ويحمل على متنه مساعدات إيوائية وغذائية وطبية.

وتابع: "سيتوجه أطباء سعوديون إلى تركيا، بعدما وصلت المستشفيات هناك إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، إلى جانب متطوعين وفرق إنقاذ سعودية ستتوجه إلى تركيا وسوريا".

وكان "الربيعة" قد قال خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الشعبية، إنه يتم تقديم المساعدات للمتضررين بصرف النظر عن مواقعهم، مشدداً على أن "العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بالأجندة السياسية"