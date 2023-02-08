” #البيئة” تحذر من خطورة #الرعي_الجائر على #الغطاء_النباتي

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطورة الرعي الجائر على الغطاء النباتي، باعتباره سببًا رئيسًا في تدهور وتضرر المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال الحملة التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#حماية_الغطاء_النباتي) بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ أن أبرز العوامل التي تسهم في تضرر الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، تتمثل في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقِلة تنوع النباتات، وتدهور التربة.

ودعت الوزارة إلى أهمية التوعية بأضرار الرعي الجائر، وممارسة الرعي المنتظم ليسهم بصورة كبيرة في تنمية واستعادة المراعي الطبيعية، لافتة إلى أن مسؤولية حماية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، تقع على عاتق الجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتي، والالتزام بتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة.

يُشار إلى أن المملكة تولي حماية البيئة والمحافظة عليها أهمية قصوى، من خلال إطلاق عددٍ من المبادرات والبرامج، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل على حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.