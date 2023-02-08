في أقل من 3 ساعات.. جمع نحو 15 مليون ريال تبرعات لمتضرري #الزلزال في #سوريا و #تركيا

اقترب مجموع التبرعات لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا إلى نحو 15 مليون ريال، في أقل من 3 ساعات فقط، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة هؤلاء المتضررين، التي أطلقها مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية بشكل رسمي، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة من السعوديين عبر منصة "ساهم"، ما قدره 14 مليون و672 ألف و353 ريال، وزاد عدد المتبرعين عن 97 ألف متبرع

وإلى جانب منصة "ساهم"، يمكن التبرع أيضاً عن طريق الحساب البنكي رقم SA7780000500608018777776 في مصرف الراجحي.