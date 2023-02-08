الأخبار المحلية

في أقل من 3 ساعات.. جمع نحو 15 مليون ريال تبرعات لمتضرري #الزلزال في #سوريا و #تركيا

8 فبراير 2023 · < 1 minute

اقترب مجموع التبرعات لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا إلى نحو 15 مليون ريال، في أقل من 3 ساعات فقط، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة هؤلاء المتضررين، التي أطلقها مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية بشكل رسمي، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة من السعوديين عبر منصة "ساهم"، ما قدره 14 مليون و672 ألف و353 ريال، وزاد عدد المتبرعين عن 97 ألف متبرع

وإلى جانب منصة "ساهم"، يمكن التبرع أيضاً عن طريق الحساب البنكي رقم  SA7780000500608018777776 في مصرف الراجحي.

 