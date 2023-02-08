ديلى ميل: قطر تخطط لشراء #مانشستر_يونايتد مقابل 6 مليارات إسترلينى

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء نادى مانشستر يونايتد من ملاكه.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" نقلا عن مصادرها أن مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض مالى كبير لشراء مانشستر يونايتد المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن المجموعة القطرية مستعدة لدفع مبلغ 6 مليارات جنيه إسترلينى مطلوبة من ملاك النادى وتعتقد أنها مستعدة لتقديم عرض مالى لا ينافسه أى أحد.

كما أكدت الصحيفة أن المجموعة القطرية مستعدة لصرف 2 مليار جنيه إسترلينى لتطوير ملعب "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد وستحاول معرفة رأى المشجعين قبل اتخاذ القرار، كما ستدعم المدرب الهولندى إيريك تين هاغ بصفقات كبيرة لإعادة الفريق لقمة أندية إنجلترا وأوروبا.

وأوضح مصدر مقرب من العرض القطرى للصحيفة: "هناك أموال كبيرة متاحة، هؤلاء الناس جادون، يريدون التأكد من أن مانشستر يونايتد فى المكان الذى ينبغى أن يكون فيه، وهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى".

وواصل المصدر فى إشارة لكون العرض القطرى جاء نتيجة نجاح الدولة العربية فى تنظيم نهائيات كأس العالم 2022: "إنهم يريدون تقوية الفريق لإعادته إلى القمة، لكنهم يريدون أيضًا أن يكون ذلك لصالح المجتمع، إنهم يريدون أيضًا البناء على نجاح تنظيم كأس العالم".