زلزال_تركيا.. إنقاذ رضيع عمره شهرين ومُسن ثمانيني بعد 50 ساعة تحت الأنقاض

تواصل فرق الإغاثة في المناطق المنكوبة جنوبي تركيا، إنقاذ الأطفال والكبار من تحت أنقاض المباني المنهارة، بعد مضي نحو 50 ساعة على الزلزال العنيف.

وقال مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إن الفرق المعنية أنقذت الرضيع محمد دوغان بستان، البالغ من العمر شهرين، من تحت الأنقاض، اليوم، وتحديداً في منطقة ألبيستان بولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال.

وأخرج خبراء الإنقاذ الطفل "محمد" من تحت الأنقاض، وسط تكبيرات الناس، وتم نقله إلى المستشفى.

كما أنقذت الفرق الطفل "ميكائيل" البالغ من العمر عامين، في مركز قهرمان مرعش، حيث كان عالقًا على أريكة، وأخرج من تحت الأنقاض.

وفي مبنى آخر وسط قهرمان مرعش، أنقذت فرق الإغاثة الطفلة مصال، البالغة من العمر عامًا ونصف، وأمها "يليز".

ونجحت فرق الإنقاذ من إخراج المسن عبد الرحمن بياز، البالغ من العمر 80 عامًا، من تحت أنقاض منزله في ولاية هطاي.

كما تم إنقاذ المواطنة "شينور" البالغة من العمر 66 عامًا، في منطقة قيريق خان التابعة لهطاي.

وفي ولاية ملاطية، أنقذت الفرق السيدة السورية ولاء الشيخ، البالغة من العمر 28 عامًا، مع ابنها عبد المهيمن ذو الخمسة أعوام. وانتشلت الفرق جثة الطفل أيمن محمد الشيخ، البالغ من العمر 4 أعوام، من نفس الأسرة.

وأنقذت فرق أخرى 10 أشخاص في ولاية غازي عنتاب بينهم طفل يدعى مصطفى ويبلغ من العمل 6 أعوام.

وشهدت قهرمان مرعاش إنقاذ الطفلة ياغمور البالغة من العمر 5 أعوام.

وأخرجت الفرق في ولاية أدي يمان السيدة التركية خديجة تكين، وابنتيها أليف وآيتشا.

كما أنقذت فرق في هطاي كلبًا من تحت الأنقاض بمنطقة أنطاكيا.

ونجا الطفل علي ملا أوغلو البالغ من العمر 10 أعوام، وأخته زينب، من تحت الأنقاض بمساعدة معلمين متطوعين.