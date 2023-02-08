بعد إطلاق #الحملة_الشعبية.. كيف يمكنك التبرع لمتضرري الزلزال في #سوريا و #تركيا؟ #عاجل

يمكن للمواطنين السعوديين التبرع ضمن الحملة الشعبية لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا عبر العديد من الطرق.

أولى هذه الطرق هي موقع منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي :sahem.ksrelief.org/SYTR .

ويمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776).

كذلك يمكن تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري "أبل" و"قوقل بلاي"ـ والتبرع من خلاله بشكل مباشر.

وتجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة 17 مليون و610 ألف ريال حتى الآن، وقارب عدد المتبرعين على 109 آلاف متبرع.