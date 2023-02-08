يُذكِر المريض بموعد الأدوية.. إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق #صحتي

أطلقت وزارة الصحة النسخة الجديدة من تطبيق "صحتي"، الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك استمراراً لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وضمن التحول الرقمي التي تشهده المملكة.

وذكرت"الصحة" أن تطبيق "صحتي" يتيح في نسخته الأخيرة العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة، منها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الأدوية والوصفات الطبية، بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، وخدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو، وإضافة الأدوية والتذكير بها، ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.

وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من هذه الخدمات.

ويخدم تطبيق "صحتي" أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر 11 مليون موعد، وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة "اعرف أرقامك"، و 4 ملايين موعد عن بعد، بالإضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.